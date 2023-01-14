Замараться о путинский режим не хотят и демократы, и республиканцы

Поэтому все четыре ключевых комитета в Палате представителей Конгресса США возглавили республиканцы - жесткие сторонники поддержки Украины.

● Итак, комитет по вооруженным силам возглавил Майк Роджерс, активно выступающий за предоставление ВСУ всех необходимых вооружений. Комитет осуществляет финансирование и парламентский надзор над Министерством обороны, вооружёнными силами США и отвечает за Закон об ассигнованиях на национальную оборону.

● Комитет по иностранным делам возглавил Майкл Маккол. Комитет курирует Госдеп и имеет широкую юрисдикцию по надзору за законами и расследованиями, касающимися внешней политики США. Именно Маккол призвал Джо Байдена предоставить дальнобойные ракеты ATACMS Украине, которую, кстати, посещал еще в 2017 году. Тогда CNN его цитировало: "Здесь находится эпицентр войны против путинской нескрываемой агрессии, развернутой не только против Украины, но и против всего мира … единственная вещь очевидна – господина Путина надо остановить".

● Комитет Палаты представителей по ассигнованиям, который распределяет федеральные средства между госучреждениями и регулирует федеральные расходы, возглавила Кей Грейнджер. Она не просто входит в число главных лоббистов интересов Украины. Она последовательно выступает за поддержку Украины еще с 2014 года.

● Специальный комитет Палаты представителей по разведке возглавил Майк Тернер. Это комитет, который осуществляет надзор за разведывательным сообществом США, включая ЦРУ. Майк Тернер участвовал в расследовании 2019 г., в ходе которого устанавливали, правомерно ли Трамп отказывал Украине в помощи. Тернер также критиковал демократов за "раздутую бюрократию" при принятии в мае пакета помощи в $40 млрд. По его мнению, финансы должны максимально направляться на поставки Украине систем вооружений, чтобы «она продолжала побеждать на поле боя».

Похоже, у нашего переигруна и тут ничего не получилось.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10418

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