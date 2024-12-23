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Заморожені активи рф стали причиною суперечки між Шольцом і Дудою на зустрічі лідерів ЄС, - FT

Заморожені активи рф стали причиною суперечки між Шольцом і Дудою на зустрічі лідерів ЄС, - FT

Зазначається, що під час обговорення шляхів подальшої підтримки України президент Польщі закликав ЄС нарешті конфіскувати та витратити на підтримку Києва заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро.

Цю ідею вже давно просувають США та Велика Британія, тоді як Німеччина, Франція та Італія виступають проти.

"Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків. Ви навіть євро не використовуєте!", - переповідають джерела слова Шольца у відповідь Дуді.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/51200

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