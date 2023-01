«Замість будинків – руїни»: міністерка оборони Канади на власні очі побачила понівечений росіянами Ірпінь

- Тут я побачила докази жахливих атак росії на Україну, написала очільниця оборонного відомства Аніта Ананд.

In Irpin, I saw evidence of Russia's horrific attacks on Ukraine. Homes have been reduced to rubble. Burnt-out cars once owned by families now lie in twisted stacks. We saw holes in the ground where buildings once stood. Russia must – and will – face consequences for its crimes.