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«Замість будинків – руїни»: міністерка оборони Канади на власні очі побачила понівечений росіянами Ірпінь

«Замість будинків – руїни»: міністерка оборони Канади на власні очі побачила понівечений росіянами Ірпінь

- Тут я побачила докази жахливих атак росії на Україну, написала очільниця оборонного відомства Аніта Ананд.

- Будинки перетворилися на руїни. Згорілі автомобілі, що колись належали сім'ям, тепер лежать покрученими стосами. Ми бачили дірки в землі, де колись стояли будівлі. росія повинна відповісти – і відповість – за свої злочини.

«Замість будинків – руїни»: міністерка оборони Канади на власні очі побачила понівечений росіянами Ірпінь

«Замість будинків – руїни»: міністерка оборони Канади на власні очі побачила понівечений росіянами Ірпінь

«Замість будинків – руїни»: міністерка оборони Канади на власні очі побачила понівечений росіянами Ірпінь

Джерело: https://t.me/spravdi/24280

Новости портала «Весь Харьков»

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