Замість Московської буде Харківська

Вулицю Московську перейменували на Харківську у місті Біляївка на Одещині. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 7 квітня, на позачерговій сесії Біляївської міської ради.

Як повідомив міський голова Біляївки Михайо Бухтіяров, за нову назву проголосували 19 з 20 депутатів.

«Депутати майже одноголосно проголосували за Харківську. Бо Харків – це перше місто, яке вступило в бій з російською армією. І воно досі тримається. Це приклад для нашого міста та інших міст України. Приклад боротьби, патріотизму і любові до своєї держави», – зазначив Михайло Бухтіяро

Раніше у Миколаїві замість Московської стала Маріупольска вулиця. А в Харькові збирають підписи за перейменування Московського проспекту та Московського району. Серед пропозицій Ізюмській шлях, проспект Героїв та Салтівській район.

Агентство Телевидения Новости