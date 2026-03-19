Замість "останнього доводу королів" терор мирних людей: як вимирає стратегічна авіація рф і що не так із ракетоносіями

У ніч на 14 березня російські окупанти завдали чергового масованого удару комбінованого типу по Україні. росія продовжує системний терор тилової України, руйнуючи цивільну інфраструктуру і вбиваючи громадян країни у форматі геноциду. Але навіть ці руйнівні удари демонструють кризу, в яку занурюється стратегічна авіація рф, що виконує з 2022 року функції не більше ніж тактичного терориста.

Насамперед я хочу звернути увагу на те, що стратегічна авіація росії, яка перекочувала до неї в користування від СРСР, а саме літаки Т-95МС, Ту-22М3 і Ту-160 – це найважливіша складова ядерної тріади, її основне авіаційне крило.

Саме ці стратегічні ракетоносії-бомбардувальники мали, за задумом стратегів епохи Радянського союзу, виконувати надважливу, а можливо й вирішальну роль під час ймовірної Третьої світової війни – як засіб доставки на територію гіпотетичного противника засобу ураження з ядерною бойовою частиною.

Функціонал усього цього стратегічного тріо – це саме ядерні удари по території противника, а також знищення авіаносних ударних груп у відкритому океані та морських акваторіях. Стратегічна авіація – не тактичного, фронтового призначення літаки, а інструмент "останнього доводу", що захищає або занурює світ у ядерне пекло.

Своєю чергою, саме росія за понад чотири роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну не тільки перетворила цю компоненту стратегічного значення на засіб вирішення тактичних завдань, а й знизила її статус до інструменту терору проти цивільного населення.

Фактично, величні і застрашливі в минулому літаки Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3 стали за своїми завданнями схожими з "шахід-мобілем". Але що найголовніше – постійне застосування цієї авіації для терору цивільного населення України призвело до підвищеного зносу і без того дуже старих літаків, а отже, до втрати ними ресурсу.

По суті, нецільове застосування авіаційного крила ядерної тріади росії призвело як до стрімкого зносу кожного боєздатного літака, так і деградації самої компоненти. Успішні ж удари України по аеродромах базування цих літаків упродовж повномасштабної війни і нездатність росії їх захистити і зовсім виснажили авіакрило стратегічної авіації.

Саме про незворотну кризу, деградацію і зникнення російської стратегічної авіації ми сьогодні і поговоримо.

Виснажені силачі

Насамперед варто звернути увагу на те, що вже давно російські стратегічні ракетоносії-бомбардувальники Ту-95МС, які є основними носіями ракет Х-101/555/55, а також Ту-22М3, основні носії Х-22/32, не відстрілюють повного боєкомплекту, який вони можуть нести згідно з характеристиками.

Наприклад, Ту-95МС може нести вісім крилатих ракет Х-101/555/55, але рідко коли застосовували останні кілька років понад чотири з одного борту. Зі свого боку Ту-22М3, здатні нести три ракети Х-22/32, практично завжди здійснюють пуск однієї ракети.

У низці випадків можна говорити про подолання відстаней до пускових позицій і обмеження за витратою палива на маршрут і максимальне навантаження. Але обмежений боєкомплект на Ту-95МС став встановлюватися дедалі частіше з кінця 2022-2023 року, коли літаки базувалися досить близько до кордону з Україною.

Ще у 2022 році зазначалося, що практично у всіх російських літаків стратегічної авіації – Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 – витрачено їхній моторесурс, що критично впливає на здатність нести повне навантаження без ризиків для основних силових вузлів і планера літака загалом.

Наприклад, при повному бойовому навантаженні Ту-95МС у 20 850 кілограмів і вазі ракети Х-101 у 2 425 кг він цілком може нести 8 ракет цього типу – згідно навіть з кількістю підвісок (пілонів), розміщених під крилами. Але реальність дещо суворіша і дисонуюча.

Початкова проєктна навантажувальна маса Ту-95 була 5 тонн, а характеристики надалі змінювалися не за допомогою перегляду проєкту загалом, а згідно з модернізацією та внесенням локальних змін в архітектуру літака.

Іншими словами, все те навантаження, яке перевищує базове, розрахункове, чинить на його планер, силові агрегати та інші вузли негативний вплив, що прискорює знос. А у випадку з літаком, який витратив свій моторесурс ще 10-20 років тому, і зовсім є самовбивчим.

З 2022 року на ці літаки чиниться як ніколи раніше підвищене навантаження. І виконуючи терористичні завдання, літаки виснажуються в питаннях моторесурсу і доводять показник зносу до необоротно критичного!

З іншого боку, зношення ресурсу не проблема, коли є виробництво відповідної техніки, а також можливість проведення як обслуговування, ремонту, так і модернізації. Тим паче, що російська пропаганда неодноразово висвітлювала випуск нових Ту-22М3 і Ту-160.

На перший погляд – так, але тільки на перший. Адже насправді в росії відсутнє виробництво нової стратегічної авіації і навряд чи колись взагалі буде відроджено.

Стратегічний фарс

Насамперед слід розуміти, що в рф сьогодні повністю відсутнє виробництво літаків Ту-95 і відновити його не представляється можливим.

Що стосується Ту-22М3 і Ту-160, у росії роками культивувався фейк про те, що на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова відроджено їхнє виробництво. Насправді ж там проводиться досборка "доробків", що залишилися росії у спадок із радянських часів. Наприклад, відомо, що для Ту-22М3 на заводі на зберіганні перебувало щонайменше чотири "доробки" – зібраних, але порожніх фюзеляжів.

Щодо Ту-160 точної інформації немає, але відомо, що перший Ту-160М №2-02, який піднявся на свій пробний політ у 2020 році (що тривав 34 хвилини на висоті 1 500 метрів) –- це дозібраний доробок, якому на той момент був уже 31 рік... Водночас літак був не зібраний повністю, а лише в комплектації, достатній для показового польоту. Повноцінно виконувати бойові завдання він не міг.

Таким чином зазначимо, що в росії відсутнє в повному розумінні виробництво Ту-22М3 і Ту-160, а є досборка "доробків" цих літаків з часів СРСР. При цьому абсолютно відсутнє виробництво і навіть досборка Ту-95МС.

Це все призводить до того, що кожна втрата такого літака або навіть його пошкодження – це непоправна втрата.

Полювання на стратегів

За понад чотири роки повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили десятки боєздатних і ремонтопридатних одиниць стратегічної авіації.

Починаючи з 2022 року Сили оборони України робили спроби знищити стратегічну авіацію російських окупаційних військ, поступально наближаючись до поставленої мети і масштабування непоправної шкоди.

Почалося все з малого, точкових поодиноких ударів: по авіабазі "Енгельс" 5 грудня 2022 року, де критичних пошкоджень зазнали два російських Ту-95МС, а також по аеродрому "Дягілєво", де було пошкоджено Ту-22М3.

Піком полювання на російських стратегів стала операція Служби безпеки України "Павутина" (1 червня 2025 року). Щодо її результатів досі точаться суперечки, але, згідно із заявами СБУ, було знищено та пошкоджено 41 літак різного типу та призначення, серед яких 15 Ту-95МС, 12 Ту-22М3 та один Ту-160.

Своєю чергою, згідно з верифікованими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну російська стратегічна авіація втратила десять Ту-95МС, одинадцять Ту-22М3 і один Ту-160, що відповідно до пропорції верифікованої інформації до реальної 2-2,5 повністю підтверджує реальні втрати росії, які можна охарактеризувати всього лише одним словом – критичні.

Висновки

У ніч проти 14 березня російські окупанти застосували для удару по Україні ракетами Х-101 разом із Ту-95МС ще й вкрай енерго- та ресурсозатратні унікальні Ту-160. Це одночасно вказує як на те, що для запуску 24 крилатих ракет РОВ підняли в повітря не просто три літаки, які з навантаженням по 8 ракет цілком би виконали ці завдання, а ще і підсилення плюс три Ту-95, а також три Ту-160.

Це яскравий приклад тієї деградації російської стратегічної авіації, коли вона не може виконувати свій повноцінний функціонал, який встановлювався для неї ще за часів СРСР. Навіть такі унікальні літаки, як Ту-160, у маніакальному уявленні путіна мають виконувати роль "шахід-мобіля", бо Ту-95МС не справляються не тільки з бойовим навантаженням, а й кількістю боєздатних одиниць.

Ви не зможете запустити 24 ракети навіть із шести Ту-95МС, тому що... Тому що більше боєздатних не залишилося. І це факт цифр, а не просто домисли.

На п'ятий рік війни росія виснажилася настільки, що велична стратегічна авіація, яка мала бути "останнім доводом королів", не просто стала непридатною з огляду на застосування в режимі терору проти цивільного населення та масштабне зношення, деградацію виробництва, а й на те, що сторона, що протистоїть, обрала її основною ціллю для знищення.

І домоглася в цьому таких результатів, яких собі не дозволяла жодна країна у світі.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

