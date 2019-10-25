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"Замість районів – округи, замість областей – регіони": ОП презентував зміни до Конституції України

Замість районів – округи, замість областей – регіони: ОП презентував зміни до Конституції України

Розглянути проєкт змін у парламенті і спрямувати до Конституційного Суду для надання висновку депутати планують у грудні або в січні

Замість районів мають бути округи, а замість областей – регіони. На кожному окрузі по префекту. Фракція "Слуга народу" презентувала концепцію змін до Конституції щодо місцевого самоврядування, інформує "5 канал".

Базовою ланкою місцевого самоврядування будуть громади. Вони об'єднуватимуться в округи. А регіони відповідатимуть сучасним областям та Автономній Республіці Крим. Усі місцеві адміністрації планується ліквідувати. В округах запровадять інститут префектів. Префекта призначатиме президент за поданням Кабміну. Він контролюватиме дотримання законів і Конституції України на місцях. Зупинятиме ті акти, які не відповідають законам і Конституції. І скасовуватиме ті, що загрожують безпеці чи територіальній цілісності України.

Над проєктом змін до Конституції іще працюють в Офісі президента. Розглянути його в парламенті і спрямувати до Конституційного Суду для надання висновку депутати планують у грудні або в січні.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко сказав: "Акти, які не відповідають Конституції чи законам, можуть бути призупинені з одночасним зверненням до суду. Тобто суд фактично визнає, законний чи незаконний акт. Якщо ж акт стосується територіальної цілісності чи національної безпеки, то префект зможе його скасовувати напряму. Ми знаємо з чим це пов'язане в нашій країні. Це дуже важливий елемент забезпечення безпеки в нашій країні".

Новости портала «Весь Харьков»

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