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Замість "Укроборонпрому" створять два холдинги

Замість Укроборонпрому створять два холдинги

Два самодостатні холдинги замінять ДК "Укроборонпром" у результаті реформи.

Джерело: генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв в інтерв’ю "Укрінфорому"

Пряма мова: "65 підприємств сформують новий холдинг з робочою назвою "Оборонні системи України", який своєю чергою поділятиметься на 6 субхолдингів. Також плануємо, що до нього увійдуть спецекспортери, які допомагатимуть зі збутом продукції.

Окремо буде сформовано Аерокосмічний холдинг, що об’єднає 3 галузеві субхолдинги. Україна має потужну аерокосмічну галузь".

Деталі: Він додав, що внаслідок формування нових холдингів і "ефективної приватизації" частини підприємств концерну, які вже багато років не виконують замовлення для сектору нацбезпеки та оборони, "Укроборонпром" у такому вигляді, в якому він був сформований у 2011 році, припинить існування.

За словами Гусєва, така реформа УОП дозволить втілювати спільні проєкти з міжнародними партнерами, забезпечувати прозорий трансфер технологій, щоб випускати якісне озброєння, у першу чергу, для ЗСУ.

Йдеться також про додаткові можливості із залучення фінансів, оздоровлення підприємств, збереження та посилення трудових колективів тощо.

Гусєв додав, що звернувся до президент з проханням визначити законопроєкт №3822 як невідкладний для розгляду у Верховній Раді.

Крім того, за словами гендиректора "Укроборонпрому", керівник профільного комітету ВР Олександр Завітневич заявив, що парламент може розглянути цей документ у першому читанні на початку лютого. А остаточного ухвалення закону можна очікувати у березні-квітні.

Гусєв пояснив, що за таких умов "вже до середини року поставлене президентом завдання із трансформації Держконцерну буде виконано".

Для довідки: Наразі до складу Укроборонпрому входять 137 підприємств. 21 з них – на тимчасово окупованих Росією територіях.

Передісторія:

9 грудня 2020 року Кабмін погодив передачу Фонду держмайна для подальшої приватизації 18 об'єктів "Укроборонпрому", ще один об'єкт ("Українська авіаційна транспортна компанія") – в Міноборони.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: впк, Украина

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