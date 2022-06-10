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Запад не может заставить Киев принять «мирные условия» путина — Джонсон

Запад не может заставить Киев принять «мирные условия» путина — Джонсон

Несмотря на глобальные последствия продолжающейся войны, «бросить Украину было бы морально отвратительно», заявил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его выступление в Блэкпуле (Великобритания) транслировал Youtube-канал издания The Guardian, пишет «charter97».

«Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется в условиях ее войны с россией. Покинуть ее было бы морально отвратительно», – заявил он.

Речь Джонсона была посвящена экономическому кризису и росту стоимости жизни в Великобритании. По мнению премьера, нестабильность, вызванную вторжением России в Украину, нельзя быстро исправить, но экономические последствия войны со временем уменьшатся.

«путин совершил колоссальную стратегическую ошибку, он в корне неправильно понял психологию своих противников и то, что на самом деле представляет собой Украина», – отметил он.

Джонсон считает, что президенту рф владимиру путину никогда не удастся подчинить Украину, и чем раньше он это поймет, тем лучше. Нельзя также допустить, чтобы оккупантам удалось поглотить часть страны и объявить о прекращении огня, считает Джонсон.

«Он сможет продолжать крутить нож в ране, и крокодил просто вернется за добавкой», – Джонсон продолжил сравнивать президента россии с аллигатором, с которым «невозможно договориться, когда он жует твою ногу».

Подводя итог, британский премьер заявил, что сейчас не время прекращать поддержку Украины, и хотя цены на газ, нефть, зерно и удобрения выросли, Запад не может заставить Киев принять мирные условия, продиктованные путиным.

Источник: sprotyv.info

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