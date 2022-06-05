Тут снова (*) заговорили про мирные переговоры. Из сообщения следует, что "среди официальных лиц США и Запада растет беспокойство по поводу того, что, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров и не заключат сделку, война затянется - возможно, на годы". «Мы можем предложить любые планы, но вряд ли Киев пойдет на территориальные уступки», – сказал один из источников CNN.

То, что обсуждение Украины идет – в этом нет ничего страшного.

Да, сейчас пропаганда и особо щепетильные комментаторы начнут вспоминать о принципе “ничего про Украину без Украины”. Но дайте ковбоям и банкирам хотя бы пошептаться между собой. Они, естественно не так как мы, участвуют в этой войне. Так что не надо записывать видосы с американским флажком воткнутым в бургер и словами: “Запад, где наш мир?”

Но Запад, похоже снова повторяет ошибку – готов требовать мира не от россии, а от Украины. Так, например, уже было и есть в вопросе поставки зерна: мы должны сделать все усилия для того чтобы зерно оказалась в мире, а не россия, которая оккупировала море. Если это так, то работы у нашего МИДа прибавиться (хотя подозреваю, тренд на прекращение войны за наш счет уже идет какое-то время): страны Запада надо будет убеждать не только нам помогать финансово и технически, но и сконцентрировать их внимание на давлении на россию, а не пытаться убедить Украину заморозить конфликт, снова отказавшись от части своей территории.

Ведь это не просто территории – голая степь или терриконы. Это люди с разбитыми домами и судьбами. путин, а вместе с ним и рашисты меньшего калибра следуют логике тиранов, в частности Сталина. А он в свое время, еще не завершив войну сказал: “Эта (Вторая мировая - ЧЛ) война не такая как в прошлом: тот, кто занимает территорию навязывает и свою социальную систему”.

Заходя в Донецк, Мариуполь или Херсон рашисты навязывают свою социальную систему. И в этом главная проблема – людей меняют, делают это насильственно, изменяя их жизненный уклад. У них забирают деньги, вписывают в чуждый мир рашистского телевизора, заставляют жить по дискриминационным законам, они перестают быть защищенными и все время испытывают смесь чувств из предательства, злости, жалости и скорби.

Вот о чем надо думать и нам, и нашим западным друзьям, когда они рассуждают о прекращении войны. О людях на территориях, а не только о земле, по которой они ходят. И предъявлять чек не пострадавшей стороне – Украине, а той, что неправа и нарушила все правила, на которых стоит тот же западный мир – россии. Подход, конечно, весьма идеалистический, но в чем тогда смысл как не в защите жизни?

* Отсюда: https://edition.cnn.com/2022/06/03/politics/ukraine-100-days-western-allies-regular-meetings-potential-ceasefire/index.html

Источник: https://t.me/blacklampa/6248

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