Запад поставил на "долгую войну"

Несколько тезисов по логике поставок вооружения в Украину:

1) Противоречия внутри Белого Дома относительно поставок тяжёлого вооружения - это информационная операция. Так или иначе, военные аналитики подготавливают детальные проекты военной помощи для Украины, поставки данной помощи осуществляются единолично США либо Штатами совместно с другими странами западной коалиции в полном объёме. Если определенные противоречия возникают у союзников, то Штаты используют имеющиеся резервы для полной реализации стратегии, выстроенной гражданским и военным руководством.

2) Периодически вкидываемая в прессу информация по блокировке поставок имеет целью информационное манипулирование действиями Кремля. Так Вашингтон подталкивает Москву к более резким и эмоционально поспешным решениям. В данных случаях Вашингтон как получает информацию о лоббистах Москвы, которые протягивают свои руки в Вашингтон после каждого псевдозапрета США, так и ведёт войну к косвенной эскалации, поскольку Москва принимает каждый отказ как конфликт между Киевом и Вашингтоном, поэтому начинает кидать свои войска в максимально сжатые сроки на передовую, дабы "Украина не успела решить противоречия с союзниками". Ввиду отсутствия конфликтов и хорошей работы разведки и ВСУ, каждое такое экстренное решение "гнать на всех порах" приводило к огромным количествам потерь среди техники и личного состава с российской стороны.

3) Деэскалационные блокировки являются дымовой завесой реальных поставок. Нынешние вбросы про проблемы с танками вероятно являются "дымом" под поставки снарядов для HIMARS с дальностью 150 км. Мы помним катастрофичность для Кремля первых снарядов с дальностью 80 км. Теперь пространство "выжженной земли" удвоится. Нынешняя блокировка Абрамсов вызвана не нежеланием Вашингтона, а объективной реальностью: танки неуклюжи при высокой интенсивности боёв, их тяжело ремонтировать, у них низкая мобильность, и они не нужны для нынешней тактики дистанционно-маневренного наступления ВСУ. Информация была вброшена в качестве кости для российского военного аппарата, который радуется тому, что Украине не поставят Абрамсы, упуская из виду все остальные поставки, которые "затеняются" радостными воплями про блокировку танков.

4) Реплики Вашингтона о переговорах звучат особенно цинично после одновременных фраз о том, что Вашингтон готов предоставить Украине все средства для освобождения Крыма. Но Вашингтон всегда сохраняет двусмысленность в аспекте переговоров, позволяя некоторым креатурам из российской власти тайно или открыто вести "переговоры". Их вес близок к нулю, но зато является хорошим подспорьем для разведки и аналитиков, работающих с секретной информацией.

5) Сегодня фактически официально была проговорена фраза, которую я вкинул перед Новым Годом, чтобы уловить настроение публики - некоторые это заметили и возмутились, ожидая от меня немедленных комментариев. Генерал Милли сегодня проговорил этот тезис: война не закончится в 2023.

Запад ставит на долгую войну на истощение. Основные проблемы, касающиеся энергетической безопасности и общей экономической стабильности, находятся в допустимых пределах турбулентности. Значит, Запад готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется, будучи ограниченным лишь собственными запасами вооружения. И, будем честны, фразы "В НАТО закончилось оружие" - блеф. В НАТО закончилось советское оружие, поэтому при переходе в новую фазу войны все страны "вдруг" вспомнили, что они могут поставить достаточно крупные объемы нового "закончившегося" вооружения.

Долгая война обеспечивает изматывание России, и ликвидацию угрозы, исходящей от оной. Запад медленно повышает ставки, не позволяя Москве ни соскочить с собственной виселицы, ни контратаковать резко и неожиданно. Запад медленно душит Россию, попутно сковывая ее движения и заставляя захлебываться в собственных проблемах. Это безопасно как с точки зрения долгосрочной стратегии, так и из перспектив военных реалий: после войны Россия должна остаться не просто избитой, а лишённой сил, ресурсов и технической базы на будущие десятилетия.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7734

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