На росії виникла нова проблема в технологічному секторі: влада змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки через зупинку єдиного в країні заводу, що випускав цю продукцію. міністерство промисловості і торгівлі рф запропонувало тимчасово дозволити використовувати імпортне оптичне волокно для виробництва кабелів на росії, а вимогу щодо обов’язкового використання вітчизняної сировини перенести до 2028 року.

Причиною такого рішення стала зупинка заводу «оптіковолоконниє сістеми» в саранську – єдиного підприємства на росії, яке виробляло оптичне волокно. Підприємство припинило роботу після критичного пошкодження обладнання, а наявні складські запаси продукції, за оцінками уряду, незабаром вичерпаються. Відновлення виробництва очікується не раніше кінця 2027 року.

Ця ситуація ще раз продемонструвала вразливість російської промисловості, яка значною мірою залежить від обмеженої кількості виробників та імпорту технологій. Оптичне волокно є ключовим елементом сучасної інфраструктури – воно використовується в телекомунікаціях, дата-центрах, системах управління безпілотниками, енергетиці та інших критично важливих галузях. Через зупинку єдиного заводу країна фактично втратила власне виробництво стратегічно важливої продукції.

Навіть тимчасове скасування вимоги щодо локалізації не гарантує розв’язання проблеми. Китай уже підняв ціни в кілька разів, і це створює ризики дефіциту та значного подорожчання будівництва телекомунікаційних мереж, модернізації енергосистем та інших інфраструктурних проєктів.

Експерти зазначають, що до зупинки заводу «оптіковолоконниє сістеми» його продукція покривала близько 30–40% російського попиту на оптичне волокно. Загальне споживання цього матеріалу в країні оцінюється щонайменше у 15–20 млн км на рік. У результаті росія опинилася перед необхідністю майже повністю покладатися на імпорт, що ще більше підкреслює структурні проблеми її економіки та технологічну залежність від зовнішніх постачальників.

Джерело: szru.gov.ua

