Запоребрик сам не умрет

Подбросило пост годичной давности про технологии и будущее, в котором десяток россиян доказывает, что будущее не наступит

То есть на самом деле они доказывают, что за технологиями нет будущего.

Вот откуда налог на модернизацию. Ненависть к новизне. Показное презрение к дизайну и комфорту.

Потому что лопушок и подорожник, автомат газводы и Калашников, уравниловка и вечный вопль “А ты что – самый умный???”

Запоребрик – это концентрация косности и агрессивной самоканонизации, для которого весь мир с движением и попытками изменений, – Хаос, состоящий из геев, пиндосов, эуропейцев, и ещё десятка определений инакомыслия и другого внешнего вида, за публикацию которых меня опять забанят