Запорізький аеропорт побив 24-х річний рекорд з кількості пасажирів

Аеропорт Запоріжжя за підсумками роботи в січні-березні 2019 року прийняв і відправив 96624 пасажири, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2018-го року. У 2018-му році аеропорт побив 25-річний рекорд — підприємство за 12 місяців обслужило понад 400 тисяч пасажирів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

У першому кварталі 2019-го року на міжнародних рейсах зростання склало 19,24% (69787 пасажирів), а на рейсах усередині України – 11,08% (26856).

У березні поточного року також зафіксовано зростання пасажиропотоку в порівнянні з березнем 2018 го — на 17,43%. На міжнародних рейсах зростання склало 17,04%, на внутрішніх – 18,37%.

У лютому запорізький аеропорт прийняв та відправив 29824 пасажирів — це на понад 20% більше, ніж у лютому 2018 року,

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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