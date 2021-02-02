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Запозичення в 2020 році становили 638 млрд грн - Державна казначейська служба

Запозичення в 2020 році становили 638 млрд грн - Державна казначейська служба

Державний бюджет за 2020 рік зведено з дефіцитом 217,096 млрд грн за встановленого законом максимуму в 300,545 млрд грн, що майже втричі перевищило дефіцит держбюджету в 2019 році - тоді він становив 78,05 млрд грн.

Як свідчать дані Державної казначейської служби (ДКСУ), дефіцит загального фонду держбюджету-2020 становив майже 216,5 млрд грн за затвердженого законом про бюджет граничного обсягу в сумі 274,5 млрд грн, тоді як у 2019 році загальний фонд держбюджету було зведено з дефіцитом 68,85 млрд грн.

Як свідчать дані ДКСУ, видатки держбюджету минулого року залишалися нижче ніж заплановані й становили 1,288 трлн грн, що на 17% перевищує минулорічний показник, за плану в 1,355 трлн грн. За загальним фондом видатки становили 1,099 трлн грн за очікуваних 1,135 трлн грн, однак це на 13% вище за торішній показник.

Доходи держбюджету за підсумками 2020 року зросли порівняно з торішнім показником на 0,77% і становили 1,076 трлн грн за плану в 1,066 трлн грн, зокрема за загальним фондом - 877,6 млрд грн за плану в 858,7 млрд грн, свідчать дані ДКСУ.

Запозичення в 2020 році становили 638 млрд грн, зокрема зовнішні - 249,5 млрд грн. Погашення за рік перевищили 385,5 млрд грн, зокрема за зовнішніми зобов'язаннями - 145,6 млрд грн.

Як зазначила ДКСУ, приватизація минулого року принесла майже 2,25 млрд грн за запланованих 500 млн грн, тоді як держбюджет на 2021 рік очікує надходжень 12 млрд грн від приватизації.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2021 рік передбачає дефіцит у 5,5% ВВП, або 246,6 млрд грн. Доходи держбюджету цього року визначено в розмірі 1,084 трлн грн, зокрема 959,854 млрд грн за загальним фондом, видатки - 1,32 трлн грн і 1,183 трлн грн відповідно.

Источник: interfax.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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