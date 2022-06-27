Запрацювала гаряча лінія кризової допомоги та підтримки для ветеранів та їхніх родин

27 червня запрацювала безкоштовна гаряча лінія кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Цю гарячу лінію створили для ветеранів, які, зокрема, є діючими військовослужбовцями, членів їхніх родин — людей, які опинились у критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки тут і зараз.

«До запуску лінії команда Фонду готувалася особливо відповідально. Понад 30 кваліфікованих фахівців, які мають досвід надання екстреної допомоги у кризових ситуаціях, пройшли двотижневе навчання перед запуском гарячої лінії», – розповідає виконавча директорка УВФ Наталія Калмикова.Телефонувати можна з понеділка по пʼятницю із 10:00 до 20:00 за номером +38 (067) 400 46 60 або ж відразу на сайті Фонду зі смартфона.

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