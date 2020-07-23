Запрацювали імміграційні квоти для іноземних ІТ-спеціалістів

Відсьогодні іноземні ІТ-спеціалісти можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію.

Нагадаємо, що Уряд визначив квоти імміграції на 2020 рік ще у березні. У межах встановленої квоти українські ІТ-компанії дістануть можливість працевлаштувати додатково 5 000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів на майже постійній основі. Залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання. Таким чином, вони можуть 10 років вільно жити та працювати Україні.

Іноземні спеціалісти, що вже мешкають в Україні, мають подати свої документи у територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем своєї реєстрації. Фахівці, що перебувають за межами нашої країни, – у консульські установи України за кордоном.

Як оформити дозвіл українською та англійською мовами, можна прочитати у нас на сайті https://thedigital.gov.ua/quotas

Щоб іноземні ІТ-фахівці, які будуть працевлаштовані за імміграційними квотами, дійсно мали високу кваліфікацію, розроблені кваліфікаційні вимоги https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f_l0SkTacgwe1_shuZgM88-5Bf9fMnGHXt1fTXorfmQ/edit#gid=816007671.

Мінцифри консультуватиме Мінекономіки щодо підтвердження кваліфікації спеціалістів.

Источник: thedigital.gov.ua

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