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Запрацював новий Реєстр роздрібних цін та дашборд для українців

Запрацював новий Реєстр роздрібних цін та дашборд для українців

Під час пандемії товари першої необхідності мають бути доступні кожному українцю.

Кабінет міністрів України прийняв постанову про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення, необхідні для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Документ передбачає необхідність здійснення декларування зміни роздрібних цін у разі їх збільшення на окремі категорії товарів.

Аби зробити цей процес максимально зручним і прозорим, на період карантину, було запущено новий сервіс із декларування цін, а також дашборд, де українці можуть відслідковувати зміни вартості товарів.

Як це працює:

Бізнес через кабінет подає інформацію про зміни цін на товари, у разі збільшення ціни на понад 5%. Інформація зберігається у центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру.

Інспектори Держпродспоживслужби через кабінет моніторять процес, без зайвої комунікації з бізнесом. А українці слідкують за змінами цін через публічний дашборд

Це стосується:

товарів протиепідемічного призначення: антисептики, дезінфектори, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту

товарів істотної соціальної значущості: хліб, молоко, крупа тощо

Декларування цін – тимчасовий захід. Постанова КМУ діє лише на період карантину. Після – ринок має повернутись до звичного режиму саморегуляції.

Кабінет для бізнесу: price.consumer.gov.ua

Дашборд для українців: http://surl.li/dkkw

Сервіс створений за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Держпродспоживслужби та Інституту аналітики та адвокації.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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