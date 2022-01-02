Запрацював закон України про основи національного спротиву

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».

«Основою підготовки громадян України до національного спротиву є їх загальновійськова підготовка, яка організовується за територіально-зональним принципом, ґрунтується на засадах високої мотиваційної привабливості та узгоджується з процесом трансформації системи комплектування за призовом відповідно до принципів та найкращих практик держав-членів НАТО», – йдеться в документі.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому президентський законопроєкт «Про основи національного спротиву» 16 липня. Автори документа кажуть: ведення руху опору здійснюватиметься з настанням особливого періоду на тимчасово окупованій території України.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»