Запуск Белорусской АЭС риски и угрозы

Запуск Беларуской АЭС в самой республики опасливо называют вторым Чернобылем, и не безосновательно.

В последнее время я немало внимания уделял проблемам строительства российских АЭС, которые, не взирая на высокий уровень секретности, но все же вылазят наружу демонстрируя насколько в РФ деградировала культура производства и технологические процессы при возведении настолько сложных объектов.

Я имею ввиду Курскую АЭС-2, которую строят с игнорированием всех норм безопасности и с применением несертифицированного оборудования и инструментов, а так же турецкую АЭС “Акую”, фундамент которой специалистам “Росатома” уже дважды пришлось перезаливать из-за постоянно возникающих трещин.

А теперь вызывает настороженность и опасения беларуская АЭС, с начала июня на первом энергоблоке которой начат процесс подготовки систем и оборудования к проведению гидравлических испытаний первого и второго контуров на прочность и плотность, о чем проинформировал беларуский портал tut.by. И упомянутые выше настороженность и опасения совершенно не безосновательны.

Так, согласно данным экспертов “Белэнерго” интеграция БелАЭС в национальную энергосистему может пройти не без инцидентов. Вероятные ЧП могут быть вызваны тем, что мощность белорусской энергосистемы не превышает 10 ГВт, но после ввода двух блоков АЭС они увеличатся на 2,4 ГВт, что выльется, мягко говоря, в сбои. Но это ещё не самое страшное, что может с собой привнести в регион мирный атом БелАЭС.

На ресурсе “Беларуская прауда” и вовсе сравнили запуск БелАЭС с Чернобылем, особенно в контексте недавно прошедшего с оглушительным успехом одноименного сериала от НВО.

На ресурсе отмечали, что строительство и сдача объекта проходят неравномерно, а сроки регулярно сдвигаются то вправо, то влево. Так, запуск станции планировали на 2018. Потом на 2019, после на 2020-й, а сейчас вернулись к 2019-му. Кроме того, сама стройка неоднократно знаменовалась разного рода ЧП, например как 10 июля 2016 года, когда в ходе торжественной установки корпуса реактора первого энергоблока тот упал с высоты от 2 - 4 метра.

То есть, в то время как одни беларуские СМИ обсуждают отсутствие в стране пиково-резервных источников, что после запуска первого энергоблока БелАЭС приведет к скачкам мощности, другие явно акцентируют внимание на том, что сама по себе АЭС построена с серьезными недоработками и упущениями.

К слову сказать, весьма уместно в данном контексте упоминается апрельская бравада Александра Лукашенко экономией на строительстве: “Я Владимиру Владимировичу говорю, вот смотри: мы на $10 млрд договаривались, а реальная цена будет-то, наверное, меньше $7 млрд.”

Кто это называет экономией, а кто банальным распилом. И можно только себе представить, что в соседней с Украиной Беларуси за АЭС вводят в эксплуатацию, на строительстве которой “сэкономили” треть стоимости.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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