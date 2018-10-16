Запуск системы отопления займёт около двух недель — гендиректор «ХТС»

Об этом в эфире «Харьковских известий» на «7 канале» рассказал гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев.

«Отопительный сезон начинается при снижении температуры в течение трёх суток подряд ниже 8 градусов, но не позже 15 октября. 15 октября для нашей климатической зоны — это крайний срок, когда нужно начинать отопление. Протяжённость трубопроводов — почти 3200 км. И одномоментно включить эту систему, к сожалению, никогда и ни у кого не получится. Поэтому для того, чтобы система города Харькова начала работать в штатном режиме, требуется время», — сказал Андреев.

Он напомнил, что с понедельника в Харькове начали подключать к отоплению объекты соцсферы — детские сады, школы, больницы, роддома. По статистике «ХТС» на 16.00 16 октября, отопление подано в 1412 объектов.

«Жилой фонд мы начнём подключать где-то с четверга, но дело в том, что на разворот системы нужно около двух недель, может быть, иногда получается раньше. Но в среднем это в районе 14-ти дней. По прогнозу похолодание наступает уже с понедельника, дальше пойдут дожди. И одномоментно весь город мы включить не сможем. [...] Мы сегодня заполняем и жилые дома, и наши теплотрассы. В связи с этим вполне возможно, что в некоторых домах батареи потеплеют, но это сделано для заполнения системы. А то, что отопительный сезон начался, а температура на улице сегодня плюсовая, то хочу жителям сказать: мы, согласно температурных графиков, держим температуру на источниках тепла, поэтому серьёзных перетопов не должно быть», — сказал Андреев.

На этой неделе в «Теплосетях» рассчитывают закончить реконструкцию магистрали на улице Шатиловской, где в феврале 2018-го произошла авария и несколько сотен домов остались без тепла.

«Шатиловка на сегодня ещё не закончена. Работы там продолжаются. Торможение произошло, вы знаете, там киоски стояли, там стояли гаражи. Пока отрегулировали вопрос с владельцами гаражей, производство работ несколько задержалось. Но на сегодняшний момент всё, что касается теплоснабжения, эта трасса влиять не будет до достижения температуры на улице -5. Минус 5 в ближайшее время не ожидается. Работ на Шатиловке осталось на двое-трое суток», — сказал Андреев.

До конца недели тепловики обещают закончить работы на улице Валентиновской.

«Это перемычка между зоной ТЭЦ-5 и Салтовской котельной. Работы там фактически заканчиваются. Это перемычка, которая нам нужна в холода, чтобы можно было резервировать источники. Дело в том, что она на пуск тепла не влияет. Мы подключаем потребителей в зоне ТЭЦ-5 — от ТЭЦ-5, в зоне Салтовской котельной — от Салтовской котельной, а Валентиновская, я думаю, что к концу недели уже будет закончена и будет стоять как резервная линия», — сказал гендиректор «ХТС».

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