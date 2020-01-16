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Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров отказался от коэффициентов и определил размеры должностных окладов для руководителей государственных органов и их заместителей.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 15 января.

1. Устанавливается новый Минимальный размер должностного оклада два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).

2. Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнях, а не коэффициентах, как это было в 2019 году.

3. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО будет должностной (оклад) на уровне 37800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ 33600 грн.)

Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям могут выплачиваться надбавки и премии.

1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам Премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;

2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада.

Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кабмин

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