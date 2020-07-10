Зарплату не платят, еще и агитировать за Кернеса заставляют. Почему в метро нет денег на зарплаты сотрудникам?

Половина одиннадцатого. Платформа на станции метро «Московский проспект» заполняется машинистами. Все они уже несколько месяцев сидят без зарплаты. Задержки, говорят, начались с момента введения карантина. Руководство - только кормит обещаниями и отговариваются тем, что пассажиропоток маленький, денег нет.

Владимир работает машинистом уже 17 лет, говорит, такого, чтобы платили зарплату частями или же вовсе не платили - не помнит. Пока же Владимиру метрополитен задолжал уже 30 000 гривен.

Владимир Мирошниченко, машинист

Ну, я заработал за июнь - 16 300 по расчетному - дали 1630 за месяц. Вот как жить, я не знаю. Ну, на эти деньги как можно прожить, я работаю дополнительно, чтобы выжить, у меня трое детей.

В то время как руководство КП зарплату получает вовремя и в полном объеме. Без денег вынуждены сидеть не только машинисты, но и все работники подземки, некоторых даже принудительно отправляют в неоплачиваемые отпуска, говорят в метро.

Александр Шаповалов, машинист

Спрашиваем руководство: давайте там конкретные ответы - ну, ждите, будет, будет, ждите. То есть все ответы. Это больше не к нашему руководству, а к Геннадию Адольфовичу, он как бы этим всем заправляет, я думаю, что по щелчку пальцев нам деньги, они сегодня вечером придут.

Зарплату не платят, а агитировать за действующего мэра - заставляют, говорит Дмитрий, машинисты переодеваются в гражданское, боясь увольнения, выходят раздавать агитационные газеты в поддержку Геннадия Кернеса.

Дмитрий Цирковых, машинист

Ребят, которые находятся в резерве, заставляют выходить, надевать майки за Кернеса и выходить раздавать газеты за Кернеса - есть такое дело. - І це безкоштовно? - Да, конечно.

Владимир Рысенко, юрист "Харьковского антикоррупционного центра"

Це абсолютно незаконно – змушують, просять, настойчиво просять, в жодному випадку політичні погляди любої людини та її політична діяльність - виключно її особистий вирір. Якщо вам погрожують звільненням за відмову від проведення політичної агітації - ви можете оскаржувати це звільнення в суді. Але фіксуйте все це будь-яким засобом. Що ви були звільнені саме за відмову поводити політичну агітацію на користь в данному випадку Кернеса.

Все полсотни машинистов руководство пригласило в Московское электродепо, туда журналистов не пустили, мол стратегический объект. Перед встречей охрана депо просто вытолкала журналистку и едва не раздавила дверью камеру съемочной группе.

Под зданием депо окончания переговоров СМИ ждали больше часа, никто из руководства к прессе так и не вышел, а пресс-секретарь подземки и вовсе выключил телефон.

Только из здания начали выходить машинисты, журналисты решили еще раз попросить охрану позвать на улицу руководство метро - на что охрана депо начала даже угрожать съемочной группе новостей АТН физической расправой.

- Покличте керівництво. - Нет, не могу. - Чому не можете покликати керівництво? - Потому что не могу. - Куда? Куда? - Не чіпайте мене руками тільки. Чому не можете? Покличте нам керівництво. - Нам нельзя этого делать. - Чому Вам не можна? - Та убери ноги. Я саказал. - Тільки троньте, я викличу поліцію. - Убери ноги, сказал, а то переломаю. Ты посмотри на неё.

После совещания с руководством, машинисты уже совсем неохотно общались с журналистами.

- Без комментариев. - Денег нет, но вы держитесь.

Один из машинистов, который предоставлял комментарий АТН часом раньше, попросил его удалить, мол, подписал некий документ, где обещал не разглашать информацию по невыплате зарплаты и поэтому может остаться без работы.

- Я вас прошу, удалите. Потому что у меня двое детей, мне ещё работать надо, мне их кормить. Двое маленьких детей, я вас прошу.

По словам машинистов, им пообещали, что июльскую зарплату должны выплатить вовремя, а задолженности по возможности.

Комментарий от руководства подземки СМИ разослали отдельным файлом, который отсняли коммунальные новости горсовета. Там заместитель гендиректора все сбрасывает на коронавирус, через который, собственно, подземка простаивала два месяца, и на уменьшение пассажиропотока.

Владислав Теренко, зам. гендиректора КП "Харьковский метрополитен"

На сегодняшний день с трудовым коллективом двух депо была достигнута договоренность о том, что мы при получении доходов от перевозки пассажиров будем сразу допогашать все задолженности по заработной плате. Народ услышал, ну и, надеюсь, войдут в ситуацию предприятия.

И вопрос нехватки средств антикоррупционеры связывают с неэффетивным менеджментом КП и определенными закупками по завышенным ценам.

Так, за 2019 убытки подземки составили 267 000 000 гривен, несмотря на то, что горсовет, подняв цену за проезд и внедряя Е-тикет, обещал, что КП все же станет прибыльным.

Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра

Витрачає кожен рік на закупівлю рейок – додаткових, всіх, 7, 8 мільйонів гривень, які міг би не витрачати, це лише за те, що метрополітен купує неефективним менеджментом ці рейки. По-друге, це дверні навіси - так само Дніпровський, Київський метрополітен купує - на 60-70 відсотків дешевше.

Кроме того, после проведения финансового аудита КП Госаудитслужбой выяснилось, что харьковский метрополитен в 4 раза занижает доходы от рекламной деятельности, на чем ежегодно теряет десятки миллионов.





Агентство Телевидения Новости