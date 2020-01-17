«Защитник Европы - 2020»: НАТО посылает России четкий сигнал

Альянс НАТО принял решение провести масштабные военные учения «Защитник Европы — 2020», сообщает немецкое издание Das Erste.

Важность этих маневров в том числе и в том, что благодаря им западный военный блок «отправит России чёткий сигнал: в экстренном случае НАТО будет готово», поясняет издание.

Стартующие в конце января масштабные военные учения Североатлантического альянса «Защитник Европы - 2020» просто необходимы, указано в публикации Das Erste. Решение НАТО провести подобные манёвры в Европе было, безусловно, верным, подчёркивается в статье.

Стратегия Североатлантического альянса следующая: «устрашение как страховка», и военные учения «Защитник Европы - 2020» — часть этой стратегии, уточняет автор статьи.

«Западный военный блок НАТО прекрасно понимает, что политика умиротворения России ничего не даст. В Кремле её считают признаком слабости», — указывается в статье. В частности, именно поэтому страны - члены Севроатлантического альянса и должны проводить подобные военные учения.

«Тот, кто в мирное время этого не делает, элементарно рискует, что в случае войны дело не заладится, — предупреждает издание. «Ну или он должен расширить военное присутствие на месте, причём существенно», — уверен автор статьи немецкий корреспондент Биргит Шмайцнер.

По мнению большинства экспертов наибольшей угрозе со стороны России подвергаются страны Балтии. Поэтому командование альянса уделяет этому региону большое внимание.

Так в прошлом месяце в эстонском Тарту на базе местной Академии Сил обороны состоялись масштабные киберучения НАТО.

В учениях Cyber Coalition, которые прошли с 2-го по 6 декабря, приняли участие представители 27 из 29 стран НАТО, а также шесть партнеров альянса — Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью изданию Frankfurter Allgemeine на этой неделе сообщила, что в рамках НАТО были приняты меры, которые помогут надежно защитить страну от агрессии России.

Кальюлайд заявила, что Эстония рассматривает Россию как угрозу, так как Москва «не принимает всерьез свои собственные подписи под международными договорами». Она напомнила о Хельсинкских соглашениях, закрепивших право каждого государства на территориальную целостность.

«Мы разделяем общую оценку стран НАТО о том, что Россия – непредсказуемая страна, она нападала на Грузию и Украину. Однако мы, в рамках НАТО, предприняли меры, надежно защищающие соседствующие с Россией государства», – заявила Кальюлайд, отметив при этом Эстония не отказывается поддерживать диалог с Россией, но в тоже время не отказываться и от совместных европейских принципов.

«Когда Россия при Борисе Ельцине признала независимость Эстонии, многие эстонцы надеялись на то, что Россия станет свободной и демократической страной. К сожалению, все пошло не так», – добавила она.

Кальюлайд также заявила, что президент США Трамп разделяет ее представление о безопасности Восточной Европы. Кальюлайд считает, что ей и Трампу удалось найти «личный контакт».

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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