Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев: На запобігання поширенню коронавірусу вже спрямовано майже 25 млрд грн бюджетних коштів

Міністерство фінансів постійно моніторить та інформує про бюджетні видатки, які пов'язані із протидією COVID-19. Загалом уже здійснено видатків на майже 25 млрд гривень. Про це повідомив заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев вчора, 20 серпня, під час онлайн-дискусії «Закупівлі COVID-19: хто і як витрачає бюджетні кошти».

Він пояснив, що вже використано 16,9 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, 4,8 млрд грн коштів державного і місцевих бюджетів, 2,7 млрд грн сплачено НСЗУ постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.

«Щодо Фонду боротьби з COVID-19 загалом передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету, а саме: на сферу охорони здоров’я виділено 16,3 млрд грн, на соціальну сферу – 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку – 2,5 млрд грн, стимулювання економіки – 36 млрд грн, часткове відновлення видатків держбюджету – 0,5 млрд грн та сферу освіти – 52,5 млн гривень», - повідомив заступник Міністра.

У своєму виступі Роман Єрмоличев нагадав, що на сайті Мінфіну створено спеціальний розділ, який містить актуальну інформацію щодо видатків коштів Фонду у зручному форматі та посилання на чинні нормативно-правові документи щодо діяльності Фонду. Розділ розміщено на сайті за посиланням. https://www.mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433

Ознайомитись із презентацією щодо бюджетних видатків на протидію COVID-19 можна за посиланням. https://mof.gov.ua/storage/files/COVID_Upd2.pdf

Довідково:

Захід було організовано ДП «Прозорро» спільно з Transparency International Ukraine та VoxUkraine.

Участь в онлайн-дискусії також взяли заступник Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова; голова Держаудитслужби Геннадій Пліс; генеральний директор ДП “Прозорро” Василь Задворний; радник Голови Рахункової палати Віктор Мазярчук; адвокат, незалежний експерт з моніторингу медичних закупівель Тетяна Руденко та директор Програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.

Источник: mof.gov.ua

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