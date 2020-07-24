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Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній сфері

Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній сфері

З метою виконання внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про співробітництво в оборонній сфері, підписаної сторонами 5 лютого 2020 року у Києві, Уряд на своєму засіданні 22 липня прийняв відповідну постанову.

Набрання Угодою чинності забезпечить створення необхідної договірно-правової бази у сфері оборони між Україною і Саудівською Аравією та надасть можливість здійснювати двостороннє оборонне співробітництво, у тому числі за напрямами оборонної промисловості; військової освіти та підготовки кадрів; обміну розвідувальною інформацією; медичних послуг та охорони здоров’я; передачі військових технологій, обладнання, систем електронної війни та радіоелектронної розвідки; телекомунікаційних та інформаційних технологій.

Источник: mil.gov.ua

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Темы: впк, Украина

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