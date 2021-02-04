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Затверджено умови надання субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій

Затверджено умови надання субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій

Уряд схвалив розроблений Міністерством фінансів проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

Зважаючи на положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Мінфін є головним розпорядником субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Таким чином, прийнята постанова передбачає:

● змінити головного розпорядника бюджетних коштів (визначити Мінфін замість Мінрегіону);

● визначити напрями спрямування субвенції;

● встановити умови надання субвенції;

● визначити порядок функціонування Комісії для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами);

● визначити суб’єктів подання пропозицій щодо розподілу субвенції на розгляд Комісії;

● визначити порядок фінансування видатків за рахунок коштів субвенції та звітування місцевими органами виконавчої влади про використання субвенції.

Реалізація прийнятого акту здійснюватиметься в межах бюджетних призначень Мінфіну, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в обсязі 6,0 млрд гривень.

Источник: mof.gov.ua

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