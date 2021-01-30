Завдяки Антикорупційній стратегії Україна зможе системно підвищувати свою позицію в Індексі протидії корупції, — Голова НАЗК

Завдяки Антикорупційній стратегії Україна зможе системно протидіяти корупції, що позитивно впливатиме на її позиції в міжнародних рейтингах.

Про це сьогодні заявив Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков під час презентації «Індекс сприйняття корупції-2020: що вплинуло на цьогорічні показники?», організованої Transparency International Ukraine та виданням «Українська правда».

«По-перше, Антикорупційна стратегія фіксує виконання рекомендацій, у тому числі від Transparency International, щодо покращення роботи з політичними фінансами й по всім іншим напрямкам щодо забезпечення незалежності всіх антикорупційних органів. І, по-друге, якщо Антикорупційна стратегія буде схвалена Верховною Радою й у подальшому буде виконана Урядом і Верховною Радою, це забезпечить навіть не 3, а набагато більше балів. Наприклад, як у Вірменії — +7 балів», — зазначив Голова НАЗК.

Так, цього року Україна посіла в рейтингу Індексу сприйняття корупції 117 позицію із 180 країн, отримавши 33 бали зі 100 можливих. Нагадаємо, що минулого року Україна займала 126 сходинку та отримала 30 балів від експертів Transparency International.

Серед ключових чинників, завдяки яким стало можливе підвищення позиції України, — перезавантаження НАЗК та запуск Агентством Реєстру звітів політичних партій POLITDATA.

«Звичайно, найбільшим досягненням є сам факт перезавантаження НАЗК і це, до речі, зазначено у вашій (ред. — Transparency International) оцінці. Формування нової команди, доброчесної нової команди. Фактично змінено керівників усіх структурних підрозділів Національного агентства. Ми сконцентрувалися після зміни команди на перебудові роботи», — додав Олександр Новіков.

Переглянути презентацію Індексу сприйняття корупції-2020 можливо за посиланням. https://bit.ly/3psGpJg

Источник: nazk.gov.ua

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