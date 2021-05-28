Завдяки Фонду державного майна вперше розкрито всю інформацію щодо запасів корисних копалин підприємства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

В процесі підготовки до приватизації АТ «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» вперше було знято обмеження щодо доступу до геологічної інформації щодо всіх запасів корисних копалин, які розробляються АТ «ОГХК». Вся інформація в повному обсязі знаходиться у вільному доступі для будь-якого потенційного інвестора та розміщена у віртуальній кімнаті даних.

Опубліковані документи містять детальну інформацію про балансові запаси ільменіту, рутилу та циркону.

Поточна виробнича діяльність з видобутку цих копалин дозволяє АТ «ОГХК» займати такі долі на світовому ринку: ільменіту – 2,3%, рутилу – 6,2%, циркону – 1.4%.

Таким чином, АТ «ОГХК» є лідером в Європі та входить в перелік ТОП-10 світу з видобутку титанових та цирконових руд. ОГХК виробляє понад 350 тис. тонн концентратів титанових руд та циркону найвищої якості, що експортуються до 35 країн.

Інформація щодо копалин є одним з ключових факторів, що впливає на інвестиційну привабливість підприємства та визначатиме рівень конкуренції на приватизаційному аукціоні.

Всі бажаючі ознайомитися з цією інформацією можуть це зробити, надіславши електронний запит на privatization@spfu.gov.ua. На електронну пошту запитувача буде надіслано посилання для входу у кімнату даних з документами.

Источник: spfu.gov.ua

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