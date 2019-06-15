Завершено державні випробування ракети “Вільха-Р” (ВІДЕО)

Сьогодні на полігоні в Одеській області завершилось державні випробування снаряду “Вільха-Р” в інтересах Збройних Сил України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Відповідну інформацію сьогодні за результатами стрільб озвучив Міністр оборони Степан Полтора.

По завершенню всіх аспектів очікується поставка комплексу на озброєння Збройних Сил України.

Ракети «Вільха» – розробка конструкторів державного підприємства «Державне конструкторське бюро «Луч» у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами ОПК України.

Виробництво цієї унікальної потужної високоточної зброї, яка за своїми бойовими можливостями перевищує аналогічну зброю російського виробництва, здійснюватиметься за замкненим циклом.

Відео пусків 13 червня 2019-го року:

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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