Завершено ремонт найбільшого десантного корабля "Юрій Олефіренко"

В Миколаєві розводили мости для "Юрія Олефіренко".

Миколаївський суднобудівний завод Укроборонпрому завершив ремонт цього найбільшого десантного корабля Збройних Сил України.

Сьогодні відбувся перший вихід корабля з акваторії в місце постійного базування.

Ми відновили ремонт та здійснили його всього за 5 місяців.

Більше сотні працівників суднобудівного підприємства проводили роботи з обстеження, перевірки та ремонту вузлів і механізмів судна.

Це дуже потрібний збройним силам корабель, адже він перевозить морпіхів!

Головне призначення корабля ‒ транспортування у райони виконання бойових завдань підрозділів морської піхоти та спеціального призначення, зі штатним озброєнням та технікою і подальшим десантуванням на узбережжя.

Корабель "Юрій Олефіренко" здатний проводити десантування більше ніж 150 бійців / перевозити до 10 одиниць бронетехніки / перевозити до 250 тонн вантажів. Також він озброєний реактивними системами залпового вогню і 30-мм автоматичними гарматами.

Після повернення до пункту постійної дислокації, корабель пройде ходові випробування.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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