Завершилась основна сесія ЗНО-2020: останнє тестування з хімії складали понад 10 тис осіб

Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 – складали 10 880 осіб, це 77,14% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбулося сьогодні, 17 липня 2020 року.

До тестування не допустили 3-х учасників. Дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з хімії буде визначено 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників 29 липня.

Ті, хто не змогли взяти участь в основній сесії тестування з хімії через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО.

Основна сесія ЗНО цього року розпочалась 25 червня і проходила в безпечних умовах. Кількість учнів, які взяли участь у тестуваннях основної сесії ЗНО:

● математика – 152 180,

● українська мова і література – 275 081,

● фізика – 22 284 ,

● іноземні мови – 2 277 (іспанська, німецька, французька) та 105 157 (англійська),

● історія України – 178 714,

● біологія – 74 460,

● географія – 92 962.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.

Нагадаємо, 16 липня 2020 року експертна комісія при УЦОЯО визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з математики та фізики. 23 липня експертна комісія визначить поріг «склав/не склав» для ЗНО з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології, а 28 липня – з географії та хімії.

Источник: mon.gov.ua

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