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Завершилось навчання у всеукраїнській школі онлайн: 10 тижнів, 1316 уроків, 16,2 млн переглядів та вдячність педагогам за роботу

Завершилось навчання у всеукраїнській школі онлайн: 10 тижнів, 1316 уроків, 16,2 млн переглядів та вдячність педагогам за роботу

12 червня – останній день роботи Всеукраїнської школи онлайн у 2019-2020 навчальному році. Трансляція уроків для учнів 1-11 класів під час карантину тривала впродовж 10 тижнів на українських телеканалах та YouTube МОН, де зібрала понад 16 млн переглядів. Відповідну інформацію опубліковано на сайті МОН сьогодні, 12 червня 2020 року.

Над відео працювала команда з понад 200 людей. 167 педагогів та експертів, які були долучені до процесу створення уроків, отримали подяки від Міністерства освіти і науки.

В межах проєкту також було підготовлено 6 спецуроків:

● 5 клас. Історія. Революція Гідності (Тиж.4:СР)

● 7-11 класи. Історія України. Чорнобиль (Тиж.4:ПН)

● 8-11 класи. Історія України. Друга світова війна (Тиж.6:ВТ)

● 7-10 класи. Історія України. День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (Тиж.7:ПН)

● 9-11 класи. Спецурок. Як обрати майбутню професію (Тиж.10:ПТ)

Планується, що всі уроки Всеукраїнської школи онлайн будуть збережені на YouTube МОН. Вчителі зможуть використовувати ці відео для допомоги дітям, що пропустили навчання з поважних причин, у випадку чергових карантинів або у інших ситуаціях.

Нагадуємо, що проєкт “Всеукраїнська школа онлайн” – це уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслювали українські телеканали та YouTube Міністерства освіти і науки.

Основна мета проєкту – створити для кожного українського учня, незалежно від місця проживання, ресурсів та можливості підтримати зв’язок зі своїми вчителями, доступ до знань.

Проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), PinchukArtCentre, Національного художнього музею України, проєкту “Книга-мандрівка. Україна”, громадської спілки “Освіторія”.

Источник: mon.gov.ua

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