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“Завод 410 ЦА” отримав сертифікат НАТО

“Завод 410 ЦА” отримав сертифікат НАТО

Київське ДП «ЗАВОД 410 ЦА» отримало сертифікат NАТО на право виконання базового і лінійного технічного обслуговування літаків Ан-26 (у тому числі капітального ремонту), ДСУ РУ19А-300 і повітряних гвинтів АВ-72.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на “Крила”.

Сертифікат було видано Державним авіаційним департаментом Міністерства оборони Угорщини.

Державне підприємство “Завод 410 цивільної авіації” спеціалізується на діагностиці, ремонті, технічному обслуговуванні, переобладнанні та модернізації авіаційної техніки марки “Ан” в інтересах іноземних і внутрішніх замовників.

“Завод 410 ЦА” отримав сертифікат НАТО

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов

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