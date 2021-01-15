Завод «Маяк» адаптує заряд КЗ-6 для скидання з безпілотників

Державне підприємство «Завод «Маяк» адаптує кумулятивний КЗ-6 для скидання з БПЛА типу мультикоптер.

Про це пресслужба підприємства повідомила на своїй сторінці у Facebook. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Розробка навчально-імітаційної версії НІ-КЗ-4800 та його бойової версії КЗ-4800 здійснюється спільно з Житомирським військовим інститутом імені С. П. Корольова та Центром впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління А2724 «Аеророзвідка».

У конструкції бойової частини навчально-імітаційної версії НІ-КЗ-4800 є світло-звукошумовий та димогенеруючий блоки для фіксації влучання у нічний та денний час.

«Маяк» адаптує КЗ-6 для скидання з БПЛА. Макет кумулятивного заряду КЗ-6 (У-КЗ-6) Фото з відкритих джерел

Бойова версія КЗ-4800 (маса 4,8 кг) проєктується як і у КЗ-6, розрахункова бойова міць якого у знищенні будь-якого сучасного танку (кумулятивна атака зверху) нас повністю влаштовує. Допоміжні елементи друкуються на 3D принтері.

На цей час тривають заводські випробування НІ-КЗ-4800 спільно з А2724 Аеророзвідка та Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.

Розробники заявляють, що влучання буде гарантуватися в мішень розміном один квадратний метр з висоти 300 метрів.

На «Широкому Лані» випробовували вітчизняний боєприпас для БПЛА. Детонація боєприпасу після ураження цілі Фото: Facebook/Аеророзвідка

Раніше повідомлялося про випробування під час підбиття підсумків діяльності ЗС України за 2020 навчальний рік, навчально-імітаційного боєприпасу HІ-РКГ-1600 на 235 міжвидовому центрі підготовки військ та підрозділів, більш відомий як полігон «Широкий лан».

Источник: uprom.info

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