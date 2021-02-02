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Завод “Маяк” презентував модернізований міномет “Молот”

Завод “Маяк” презентував модернізований міномет “Молот”

Завод «Маяк», що входить до складу ЛК “Укроборонпром”, представив модернізований 120-мм міномет «Молот» українського виробництва.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

За словами заступника генерального директора з виробництва, головного конструктора АТ «Заводу “Маяк”» Олександра Гордєєва, міномет «Молот» калібру 120 мм на підприємстві конструктивно значно вдосконалили.

«Якщо раніше розміщувати міномет можна було тільки на землі, то тепер і на асфальті або бетонних плитах», – розповідає виробник.

Крім того, на мінометі поліпшено механізм ходу з посиленими амортизаторами.

Завод “Маяк” презентував модернізований міномет “Молот”

Модернізована версія 120-мм міномета «Молот» (М-120-15). Січень 2021. Фото: ICTV

Було доопрацьовано механізм запобігання подвійному заряджанню, задля зменшення корозії та відмови механізму через вплив температури, крім сталі використали бронзу.

З оновленого міномета випустили п’ять тисяч пострілів, як повідомлено, проблем чи ускладнень не було.

Завод “Маяк” презентував модернізований міномет “Молот”

Модернізована версія 120-мм міномета «Молот» (М-120-15). Січень 2021. Фото: ICTV

За словами представників заводу, на сьогодні Збройні Сили України мають потребу в декількох тисячах мінометів М-120-15.

Модернізований міномет презентували восени 2020 року, на цей час він вже завершував проходження держаних випробувань. Він має замінити на озброєнні попередню версію.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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Темы: впк, Украина

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