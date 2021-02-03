“Завод імені Малишева” отримав замовлення на танк “Оплот”

Харківський “Завод ім. Малишева”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, виготовить танк “Оплот”.

За інформацією Defense Express, відповідний контракт був підписаний у січні з одним зі спецекспортерів концерну, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defence Express.

Згідно з угодою передбачено виготовлення лише одного зразка, але у короткі терміни.

З дуже великою ймовірністю, танк БМ “Оплот” має бути готовий спеціально до представницьких заходів, виставок, парадів, показів іноземним замовникам тощо. Не виключена й участь танку у святковому параді до 30-ї річниці Незалежності України, який було анонсовано Президентом України.

Враховуючи те, що програма імпортозаміщення танку “Оплоту”, який зараз має вагому частину комплектуючих російського виробництва, розрахована до 2023 року, цей танк не буде мати нічого спільного із реальним серійним зразком.

Скоріше за все, більша частина комплектуючих буде взята зі складу зберігання, який залишився після виконання експортного контракту на постачання БМ “Оплот” до Таїланду та передбачає наявність певної номенклатури нових агрегатів та деталей закуплених декілька років тому.

Під питанням залишається ціна контракту, який був підписаний директором заводу Василем Криласом. Попри те, що собівартість “Оплоту”, за умови використання західних комплектуючих, становить понад 5 млн доларів, у контракті фігурує сума лише на 3,5 млн доларів. А реальні технологічні строки виготовлення одного “Оплоту” становлять не менше 8 місяців, що не дає жодного шансу виготовити повноцінний танк з нуля.

Тобто ні ціна, ні строки не дають можливості говорити про те, що цей “Оплот” буде повноцінною машиною без російських комплектуючих.

Проте слід зазначити, що на “Заводі ім. Малишева” вже не перший рік будується ще один “Оплот”, який був замовлений США ще у 2018 році, проте досі не переданий замовнику. І цілком можливо, що на парад виведуть саме цей зразок, якщо, звісно, його добудують.

Источник: uprom.info

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