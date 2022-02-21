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Завод точної механіки виробив тисячну 30-мм гармату

Завод точної механіки виробив тисячну 30-мм гармату

Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», яке входить до складу ДК «Укроборонпром», виготовило тисячну гармату ЗТМ-1 за час своєї роботи.

Стрільбу з гармати можна здійснювати одиничним і автоматичним вогнем бронебійними та осколково-фугасними снарядами, а управляти – механічно або дистанційно. ЗТМ-1 призначена для боротьби з легкоброньованими цілями на відстанях до 2000 м, установками ПТУРС, неброньованою технікою і живою силою противника на відстанях до 4000 м, а також повітряними цілями, які літають на малих висотах до 2000 м на дозвуковій швидкості та похилій дальності до 2500 м. Гармата здійснює до 330 пострілів на хвилину з початковою швидкістю снаряду 960 м/с.

ЗТМ-1 встановлюють на різні зразки української легкої бронетехніки, наприклад, у складі бойового модуля «Парус», яким оснащені БТР-4Е. Також гармата перебуває на озброєнні низки іноземних армій.

Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» був заснований 1996 року як спеціалізоване підприємство з розробки та виробництва артилерійсько-стрілецьких озброєнь. Виробництво 30-мм автоматичних гармат ЗТМ-1 і ЗТМ-2 стартувало на заводі на початку 2000-х років.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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Темы: впк, Украина

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