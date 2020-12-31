Завод Укроборонпрому розпочав серійне виробництво надпотужних набоїв: опубліковано фото та відео

АТ «Завод «Маяк», який входить до складу ДК «Укроборонпром» запровадив серійне виробництво нових високоточних далекобійних набоїв 12,7х114 HL. Ці набої здатні пробити броню БТР, а також пошкодити гусеницю танка на відстані до 3 км. Про це йдеться у повідомленні видання Defense Express.

В основу розробки лягла ідея використати кулю .510″ калібру (12,95 мм) в гільзі від патрона 14,5х114, що дає можливість поєднати високу точність 12,7 мм кулі з великою дальністю та бронебійністю.

Нові набої від Заводу «Маяк» виготовляються у двох варіантах: антиматеріальний — 12,7х114 HL (куля БС, 55г) та високоточний, снайперський — 12,7х114 HL (куля 750gr Solid Match). Обидва боєприпаси призначені для використання в високоточному снайперському мультикаліберному комплексі «Володар обрію».

Використання нових патронів дає можливість український снайперській гвинтівці мати значно меншу ніж у великокаліберних аналогів (14,5 мм) масу (до 15 кг) та довжину (до 1,6 м загальна, при довжині ствола до 1000 мм). При цьому «Володар обрію» має на 30% менший імпульс віддачі та на 40% збільшену настильність та бронебійність на всіх дистанціях стрільби.

Своєю чергою, використання високоякісних матчевих стволів, куль та сучасних видів гвинтівочних порохів провідних американських компаній дало змогу досягти стабільної кучності менш як 1 МОА.

Як відзначив Головний конструктор Заводу «Маяк» Олександр Гордєєв, мультикаліберна гвинтівка «Володар Обрію» та патрон 12,7х114 НL розроблені за участі провідних снайперів України, інженерів компанії «Володар Обрію», заводу «Маяк», закордонних компаній Bartlein Barrels Inc. (USA) та АRC Ballistics (UK).

Гвинтівка «Володар Обрію» та патрон 12,7х114 НL запатентовані, отримано відповідні Державні та міжнародні патенти.

Источник: sprotyv.info

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