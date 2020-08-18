Завтра состоится сессия Харьковского горсовета

Завтра, 19 августа, состоится тридцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Соответствующее распоряжение от 6 августа о ее проведении было опубликовано на сайте горсовета.

Как сообщает пресс-служба харьковской мэрии, в повестке дня мероприятия значится 76 вопросов и «Разное».

Начало сессии запланировано на 10:00.

Как отмечается, в связи с действием в регионе мер по предотвращению распространения коронавируса представителей СМИ просят иметь с собой защитные маски.

Агентство Телевидения Новости