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Завтра состоится сессия Харьковского горсовета

Завтра состоится сессия Харьковского горсовета

Завтра, 19 августа, состоится тридцать седьмая сессия Харьковского городского совета VII созыва.

Соответствующее распоряжение от 6 августа о ее проведении было опубликовано на сайте горсовета.

Как сообщает пресс-служба харьковской мэрии, в повестке дня мероприятия значится 76 вопросов и «Разное».

Начало сессии запланировано на 10:00.

Как отмечается, в связи с действием в регионе мер по предотвращению распространения коронавируса представителей СМИ просят иметь с собой защитные маски.

 

Агентство Телевидения Новости

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