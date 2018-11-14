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Завтра в ряде домов Немышлянского района не будет отопления и горячей воды

Завтра в ряде домов Немышлянского района не будет отопления и горячей воды

15 ноября с 8-00 до 20-00 отопление и горячую воду отключат в ряде жилых домов Немышлянского района.

Как сообщается в оперативной информации на сайте Харьковских теплосетей, на участке тепломагистрали по ул. Пожарского, 10/2 будут ремонтировать обнаруженный дефект.

В связи с этим в 73 жилых домах и 1 школе отключат отопление, а  горячую воду - в 21 жилом доме и 1 школе.

Отключение затронет дома, ограниченные ул. Пожарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Александровский, ул. Подгорного.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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