Завтра у Слобідському районі Харкова частково буде припинене газопостачання

3 грудня 2024 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Слобідському районі Харкова.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

вул.Переїзна – Всі будинкипров.Польовий буд. 4, 6, 8в’їзд.Польовий 1-й буд. 9, 11-А, 11, 13вул.Польова буд. 91, 134, 136, 138

Газовики нагадують споживачам бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання, зазначили в «Газмережі».

Агентство Телевидения Новости