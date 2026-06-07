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Збиває ворожі дрони за сто кілометрів від себе (ВІДЕО)

Збиває ворожі дрони за сто кілометрів від себе (ВІДЕО)

Його позивний – «Дикий». Йому двадцять чотири роки, і він збиває ворожі дрони за сто кілометрів від себе. Оператор перехоплювачів РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону, який захищає небо над українськими містами.

Вадим родом з Куп’янська. У 2021 році, у дев’ятнадцять років, дядько запропонував йому піти в прикордонники. Довго не думав – погодився.

24 лютого його підняв дзвінок старшого. Вийшов надвір – з боку Сватового вже чулися вибухи. Все стало зрозуміло без слів. Незабаром вони вирушили до Харкова, несли службу на блокпостах у Мерефі та в місті, а потім Вадима відправили на навчання – одним з перших у підрозділі – на Mavic.

Після навчання – Вовчанськ. Літав на «Мавіках», коригував артилерію, виконував бойові завдання. Коли командир з позивним Хімік запропонував перейти до «СТРІКС», вагань не було. Пішли за командиром.

У підрозділі зацікавився новим напрямком – перехоплювачів. Пройшов навчання на Sting і почав збивати ворожі БПЛА. Перша ціль – розвідник «Гербера».

– Емоції тоді були дуже позитивні. А після першої нас прорвало – почали їх як насіння лускати.

Серед найбільших уражень – два збитих «Скат-450М». Командир потім особисто приїхав з тортиком.

Про різницю між роботою на «Мавіках» і перехоплювачах говорить чітко:

– Коли працюєш на «Мавіках», ти знищуєш живу силу. Коли на перехоплювачах – не даєш ворожим дронам дійти до наших міст. Наше завдання збивати цілі до підльоту до населених пунктів.

Підрозділ уже тестує дистанційне керування: незабаром оператор зможе збивати Shahed за двісті кілометрів від себе, не виходячи з укриття.

Під час повномасштабного вторгнення він познайомився з майбутньою дружиною. Одружилися через кілька місяців. Донечці Мілані зараз півтора року.

– Коли їду на вихідний, ще не встигаю ключ провернути, а вона вже біжить: «Папа, папа!» Це мій стимул. Заради них я тут.

Тим, хто вагається, Вадим відповідає просто:

– Страх є у всіх. Але якщо цього не зробимо ми, ніхто більше цього не зробить.

Його історія про те, що захищати своїх дітей і захищати країну – це одне й те саме. Більше дивіться у відео.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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