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Збиваємо ракети окупанта і з землі, і з повітря - ЗСУ

Збиваємо ракети окупанта і з землі, і з повітря - ЗСУ

Сьогодні, вночі, одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні Сили та інші підрозділи Сил Оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК.

Источник: facebook.com / Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Новости портала «Весь Харьков»

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