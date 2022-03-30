Збиваємо ракети окупанта і з землі, і з повітря - ЗСУ

Сьогодні, вночі, одну із крилатих ракет окупанта, яка була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури Хмельниччини, збито ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні Сили та інші підрозділи Сил Оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, в тому числі ПЗРК.

Источник: facebook.com / Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Новости портала «Весь Харьков»