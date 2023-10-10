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Зближення Саудівської Аравії з Ізраїлем призупинено

Зближення Саудівської Аравії з Ізраїлем призупинено

Зближення Саудівської Аравії з Ізраїлем призупинено, — колишній координатор із близькосхідної політики Білого дому Денніс Росс.

Чиновник заявив в інтерв'ю NYT, що він розмовляв із саудівським колегою після нападу ХАМАС на Ізраїль, і той сказав йому, що "наразі діалог з Ізраїлем щодо зближення припинено".

За словами Росса, є дві основні змінні, які вплинуть на подальші відносини двох країн. По-перше, це кількість жертв війни та атмосфера, пов'язана з цим; по-друге, все залежатиме від того, чи ізраїльтяни вийдуть із цієї ситуації з таким виглядом, ніби вони знищили ХАМАС як організацію.

Найближчі кілька тижнів, коли Ізраїль зосередиться на боротьбі з ХАМАСом у секторі Ґази, а також, ймовірно, зіткнеться із "Хезболлою" на півночі, цілком можуть визначити, чи захочуть саудити продовжувати діалог, вважають аналітики.

Мартін Індік, колишній посол США в Ізраїлі, заявив, що військова відповідь Ізраїлю ускладнить зближення принца Мухаммеда бін Салмана з Ізраїлем.

"Зображення ізраїльського наступу в соціальних мережах посилять гнів в арабському світі і, я думаю, особливо в Саудівській Аравії. Мухаммеду буде дуже важко контролювати це", — зазначає Індік.

Абдулазіз Альгашян, саудівський дослідник, який вивчає зовнішню політику Саудівської Аравії щодо Ізраїлю, заявив, що будь-які угоди про нормалізацію відносин не покладуть край ворожості арабів до Ізраїлю, поки палестинське питання залишається невирішеним.

"Інтеграція Ізраїлю до регіону ніколи не відбудеться без врегулювання. І якщо говорити відверто, то там буде нескінченна війна, що виллється назовні. Тож я цього (стабілізації — ред.) не бачу", — сказав Альгашян.

Джерело: https://t.me/znua_live/116339

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