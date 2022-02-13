Збройні сили підготували близько 25 гелікоптерів для ведення бойових дій вночі

Збройні сили України підготували близько 25 гелікоптерів для ведення бойових дій вдень та вночі.

Про це на брифінгу повідомив радник командувача Сил логістики Збройних Сил України зі зв’язків з громадськістю Іван Гаврилюк, передає Національний Промисловий Портал.

Для цього закуплено близько 70 комплектів захисних шоломів та окулярів нічного бачення іноземного виробництва.

Мова йде про захисні шоломи HGU-56/P RWH та окуляри нічного бачення F-4949.

Закупівля дозволила обладнати близько 25 гелікоптерів різних типів Повітряних Сил ЗС України та Армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Прилади нічного бачення серії F4949 виготовляються американською компанією Harris та є стандартними системами для забезпечення нічних польотів у Повітряних силах США.

F4949 оснащується електронно-оптичним перетворювачем (ЕОП) третього покоління, що забезпечує високу роздільну здатність і посилення фотосигналу в ближній інфрачервоній області спектра і виняткову надійність.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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