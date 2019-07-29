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Збройні сили планують ввести в експлуатацію новий бронежилет з захистом 4 рівня

Збройні сили планують ввести в експлуатацію новий бронежилет з захистом 4 рівня

Вже цього року Збройні сили України планують затвердити бронежилет нового зразка.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Про це учора на брифінгу в Інформаційному агентстві Міноборони заявив представник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України майор Сергій Місюра.

«У новому бронежилеті буде збільшена площа захисту, запроваджена система швидкого скидання, поліпшена ергономіка та якість матеріалів. Планується, що новий бронежилет буде суттєво відрізнятися за своїми характеристиками від «Корсар 3С», який нині перебуває на озброєнні української армії. Рівень захисту у новинки теж буде 4-й. Його планують ввести в експлуатацію до кінця поточного року», – зазначив Сергій Місюра.

Нагадаємо, через процесуальні дії Державного бюро розслідувань з червня цього року тимчасово зупинена закупівля форми та спорядження для Збройних Сил України.

В ході обшуків у Головному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, Державним бюро розслідувань було вилучено оригінали робочої документації, всіх технічних вимог (ТУ) та комп’ютерів з документацією, що унеможливило закупівлю та прийняття на баланс МО речового та інвентарного забезпечення для ЗСУ.

Також проходять обшуки на підприємстві-члені «Ліги оборонних підприємств України» ТОВ «НВП «Темп-3000». Яке є виробником найбільш поширеного в ЗСУ бронежилету «Корсар – М3с».

Збройні сили планують ввести в експлуатацію новий бронежилет з захистом 4 рівня

Бронежилет «Корсар – М3с» після нещодавніх випробувань відстрілом перед журналістами / Фото:ГУРСМЗ

За словами представників Державного бюро розслідувань для ЗСУ було закуплено 20 тисяч бронежилетів поганої якості. Збитки для держави слідчі ДБР оцінили у 100 млн грн.

При цьому представники Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України відкидають дані звинувачення. Так, для перевірки відповідності бронежилетів, нещодавно були організовані випробування за участю журналістів «Корсар – М3с», який відноситься до «бракованої партії». За результатами перевірки було визначено, що дана модель бронежилета успішно пройшла всі випробування.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: впк, Украина

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