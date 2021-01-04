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Збройні сили прийняли на озброєння модернізований ПЗРК «Игла-1»

Збройні сили прийняли на озброєння модернізований ПЗРК «Игла-1»

У Збройних силах України прийнято на озброєння модернізований переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) 9К310УМ «Игла-1».

Про прийняття на озброєння повідомила інформаційна агенція Міністерства оборони України АрміяInform. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Державні випробування в інтересах Сухопутних військ Збройних Сил України було проведено у 2019 році.

Якісно нові характеристики модернізованих ПЗРК забезпечуються шляхом нових модифікацій головок самонаведення (ГСН) розробки Казенного підприємства Центральне конструкторське бюро (ЦКБ) «Арсенал» ОГС УА-424 для ПЗРК «Игла-1М».

ОГС УА-424 забезпечує для ПЗРК «Игла-1М» ефективний захист від перешкод, створюваних ІЧ-пристроями, підвищену ймовірність ураження цілі, а головне – значне збільшення дальності стрільби по цілі на зустрічному курсі.

Роботи з модернізації ПЗРК є прикладом плідної кооперації значного числа українських оборонних підприємств: розробкою головок самонаведення займається ЦКЛ «Арсенал», їх виробництво заплановано на НВК «Прогрес», а НВО «Павлоградський хімічний завод» розробило нове тверде паливо, що збільшило дальність польоту ракети й відповідно збільшили радіус застосування ПЗРК.

У 2018 році під час засідання Ради національної безпеки та оборони України тодішній Президент України Петро Порошенко розказав, що у 2019 році буде завершено розробку та розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Колібрі».

Чи має він відношення до прийнятого у 2020 році на озброєння зразка переносного зенітного ракетного комплексу не відомо.

Вперше про український ПЗРК «Колібрі» стало відомо у 2011 році, коли цю розробку розглядали як перспективне озброєння Протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ, що має надійти на озброєння до 2025-го року.

У перспективі пускові установки портативних ракетних комплексів можуть бути об’єднані в блоки по 4-6-8 штук, і встановлюватися на бронетехніці.

Збройні сили прийняли на озброєння модернізований ПЗРК «Игла-1»

Враховуючи, що в цьому випадку обмеження по масі для окремої пускової установки вже не матиме такого критичного значення, як для переносного комплексу, дальність ракет може бути збільшена шляхом установки потужнішого (важкого) двигуна.

Збройні сили прийняли на озброєння модернізований ПЗРК «Игла-1»

Проект станції дистанційного керування зброєю «Ахиллес» з двома блоками (4 ПЗРК) бойового модуля «Дует» / Фото: Diamond Defense Systems

Зараз в Україні ведеться робота по створенню мобільного зенітного ракетного комплексу «Мисливець» ведеться в ініціативному порядку КП СБП «Арсенал» спільно з приватною компанією Diamond Defense Systems. Вже створено бойовий модуль «Дует», що озброєний двома зенітними керованими ракетами для майбутнього мобільного зенітно-ракетного комплексу.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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Темы: впк, Украина

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