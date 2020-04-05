Збройні сили випробовують вітчизняний 120-мм міномет «МП-120»

На Чернігівщині тривають державні випробування дослідних зразків нового 120-мм міномету «МП-120», розробленого українськими виробниками, що має замінити радянські аналоги.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

За результатами випробувань, які проходять за участі фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, буде прийнято рішення щодо можливості прийняття міномету «МП-120» на озброєння Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗС України, і хоча вони не називають виробника міномету, по маркуванню можемо припустити, що це ТОВ «Українська бронетехніка», яка має серед своєї продукції 60-мм міномет «МП-60».

Нагадаємо, що раніше радянські 120-мм міномети в українському війську мали замінити міномети М-120-15 «Молот» від ПАТ «Завод «Маяк», яке зараз переживає не найкращий час. Зокрема армія мала отримати щонайменше 280 «Молотів». Також на «Зброя та безпека 2019» Старокраматорський машинобудівний завод (СКМЗ) презентував 120-мм міномет «Бучарда».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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