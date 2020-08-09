Збройні Сили України планово переходять на систему харчування за каталогом продуктів, процес забезпечення якісним харчуванням є безперервним

Збройні Сили України планово переходять на нову систему харчування за каталогом продуктів.

З березня 2020 року 106 бойових військових частин Збройних Сил України харчуються за каталогом продуктів. Каталог містить 409 видів продуктів на вибір. Схожа система використовується у майже всіх арміях держав-членів НАТО.

Решта, так звані небойові частини, до яких відносяться, наприклад, бази, склади і арсенали, харчуються за системою аутсорсингу, яка передбачає повний цикл дій суб’єкта господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.

Наразі триває реалізація заходів, пов’язаних з переходом усіх військових частин Збройних Сил України на харчування за каталогом. Як показала практика впровадження каталогу у попередні роки, для забезпечення найкращої ефективності цей процес не можна здійснити одномоментно, деякі питання детально аналізуються, і проробляються шляхи їх вирішення.

Так, для забезпечення системи харчування за каталогом необхідно мати близько 4 тисяч осіб обслуговуючого персоналу, який буде утримуватись за рахунок штатної чисельності Збройних Сил України. Також сьогодні є потреба у придбанні відповідного обладнання для зберігання харчових продуктів. Крім того, до кінця року ще діють укладені раніше договори із постачальниками за системою аутсорсингу.

Забезпечення наших воїнів вчасним та якісним харчуванням триває планово. Міністерство оборони України не допустило жодних зривів у харчуванні Збройних Сил України, навіть попри виникнення труднощів, спричинених карантинними заходами. Крім того, у Міністерстві оборони та Збройних Силах України опрацьовані необхідні алгоритми дій у разі настання екстрених ситуацій.

Источник: mil.gov.ua

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