Збройні сили України закупили вже кілька тисяч автоматів “Малюк”
Підрозділи Збройних сил України на сьогодні отримали вже кілька тисяч вітчизняних автоматів «Малюк» виробництва приватної компанії ТОВ «Інтерпроінвест».
Про це під час Міжнародної виставки «Зброя та Безпека-2019», що проходила у Києві з 8 по 11 жовтня ц.р., агентству Defense Express повідомив Начальник відділу ЗЕЗ компанії — Олександр Чебанов. Передає Національний Промисловий Портал.
За його словами, основними користувачами вітчизняних автоматів є підрозділи ССО (Сили спеціальних операцій України).
«3 (3 окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго) та 8 (8 окремий полк спеціального призначення) полки спеціального призначення, Управління державної охорони…Уже тисячі їх стоять на озброєнні», – відзначив Олександр Чебанов.
«Оцінка (автоматів) дуже висока», – додав він.
Нагадаємо, «Малюк» є українською глибокою переробкою автомата Калашникова калібру 5,45/7,62 мм за компонуванням bullpup, що дозволило значно скоротити довжину зброї, зробивши її компактнішою, та змістити центр ваги у більш зручну точку, що покращує точність вогню. За словами розробників: «Фактично від старого «АК» залишився тільки ствол і ствольна коробка».
Розробка «Малюка» почалася ще у 2005 році, але лише у 2015-2016 рр. він пройшов комплекс державних випробувань та дослідну експлуатацію у військах. Про прийняття на озброєння української штурмової гвинтівки «Малюк»/«Вулкан-М» представниками Міноборони України було заявлено у 2017 році.
Конструкція автомату, з огляду на зауваження та пропозиції експлуатантів, постійно вдосконалюється. Крім того, на його основі почали розробляти й інші моделі.
Зокрема на виставці, окрім класичних варіантів останньої версії автомату калібром 5,45, 5,56 та 7,62 мм був представлений мисливський карабін «Малюк» калібру 5,56/7,62-мм та нова безшумна гвинтівка «Шепіт» (калібр 5,56/7,62-мм).
Над останньою зброярі з «Інтерпроінвест» почали працювати приблизно за місяць до презентації. Згідно з планами компанії, остаточне доведення «Шепіту» до кінцевого зразка займе ще приблизно півроку.
Источник: uc.od.ua
Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель